Boerenzoon Iwan Reuvekamp verliefd op de radio

VideoBij de telefonische afspraak voor het gesprek laat Iwan Reuvekamp (44) er geen misverstand over bestaan. Zeker, de nuchtere en bescheiden boerenzoon uit Dalfsen voelt zich vereerd door het interviewverzoek, maar onder één voorwaarde: hij - de programmadirecteur van Qmusic - wil het beslist niet over Mattie en Wietze hebben. Het succesvolle dj-duo van de ochtendshow, dat met een knallende ruzie uit elkaar ging.

Tussen het maken van de afspraak en het daadwerkelijke interview zijn inmiddels enige dagen verstreken. Dus, toch maar een poging wagen. We hebben afgesproken in zijn hippe kantoor van Qmusic in de Kauwgomballenfabriek in Amsterdam, waar het businnes as usual is.

Iwan, ik vraag je er toch naar. Hoe staat het er nu voor met Mattie en Wietze?

Quote Ik had er meer voor Mattie en Wietze moeten zijn. Iwan Reuvekamp Hij zucht, schuift wat heen en weer op zijn stoel, staart naar het plafond. Dan: ,,Oké, ik begrijp dat je het erover wilt hebben. Maar sorry, ik kan er niets meer over zeggen dan dat Wietze meer dan welkom is om weer radio bij ons te komen maken.’’

Het doet je veel, zie ik aan je gezichtsuitdrukking. Voel je je verantwoordelijk voor de clash?

,,Ja, ik vind het altijd belangrijk in de spiegel te kijken. Er zijn veel dingen gebeurd die buiten mijn vermogen liggen, maar ik had er meer voor Mattie en Wietze moeten zijn. Sinds een jaar werk ik, naast Qmusic Nederland, ook voor Qmusic België. Ik verwijt mezelf dat ik daardoor minder aandacht had voor Mattie en Wietze. Dit is mijn persoonlijke gevoel, dit wordt mij niet verweten. Het is een unieke situatie die uit de hand is gelopen, die niemand heeft gewild en je kan niet één iemand als schuldige aanwijzen.’’

Magisch

Iwan Reuvekamp is sinds 2010 programmadirecteur bij het commerciële radiostation Qmusic. In de bombastische lift met discolampen en op de muren een levensgrote foto van juichende jongeren bij een concert – uiteraard klinkt ook de muziek van het radiostation uit de luidsprekers - bereikt hij zijn werketage, waar ook de redactie zetelt. Een etage hoger bevinden zich de studio’s. Er is er zelfs nog een studio gebouwd op het gigantische dakterras, waar je uitzicht hebt op de grote stad en de nabij gelegen Amsterdam Arena.

Quote In de radio vond ik de uitlaatklep naar de wereld en mijn liefde voor muziek. Iwan Reuvekamp

Hoe anders is deze wereld voor de 44 jaar geleden geboren en getogen boerenzoon uit Dalfsen, waar hij tussen de koeien opgroeide. Als jochie ontdekte hij de radio en werd er naar eigen zeggen ècht verliefd op. ,,In die tijd was er nog geen internet of mobiel. Er was radio. Ik groeide op in het intensieve boerenbestaan. Ik voelde me een beetje afgesloten van de wereld. Boer zijn is geen baan, boer zijn is een leven. Ik had geen vriendjes in de straat met wie ik kon spelen, ik had mijn broer en mijn zusje. In de radio vond ik de uitlaatklep naar de wereld en mijn liefde voor muziek. Dat dj's als Frits Spits en zeker ook Jeroen van Inkel, voor wie ik de wekker zette, nieuwe muziek aankondigden. Ik vond dat magisch.’’

Voel je die magie nog steeds nu je zelf betrokken bent bij radio maken?

,,Dat magische gevoel is zeker verdwenen. Dat gevoel, dat voortkomt uit het feit dat je niet weet hoe het tot stand komt. Maar daar is een ander gevoel voor teruggekomen, namelijk dat ik een bijdrage mag leveren aan de magie die je als luisteraar kan voelen. Dat ik vanuit deze locatie iets maak waarnaar mensen luisteren en dan ook nog zeggen dat ze het leuk vinden. Dat geeft ook een magisch gevoel.’’

Quote Ik dacht, ik moet iets aparts doen, want dan val ik tenminste op. Iwan Reuvekamp

Je radiodebuut - bij 3FM - verliep op zijn minst opmerkelijk.

,,Ik dacht, ik moet iets aparts doen, want dan val ik tenminste op, want alle jongens willen bij de radio werken. Na mijn dienstplicht ben ik met een slaapzak van het leger bij de deur van 3FM gaan liggen. Je hebt daar een achteringang, waar helaas later Pim Fortuyn is vermoord. Daar liepen in de nacht ook dj's langs. Toen zei iemand, kom maar binnen en sindsdien was ik een tijdje op vrijwillige basis een soort manusje van alles, koffie schenken, telefoon opnemen, dat soort werk. Maar er zíjn vond ik al geweldig. Ik heb het vak in de praktijk geleerd.’’

Had je geen diploma?

,,Nee. Ja, die van de lagere landbouwschool. Ouders hebben altijd het beste met hun kinderen voor. Mijn ouders dachten dat ik nooit een boterham zou kunnen verdienen met radio. Dus heb ik koeien leren melken. Maar ik heb nooit overwogen de boerderij over te nemen, ook al vind ik het boerenleven best mooi hoor. Maar ik was er niet hard genoeg voor. Ik ben een enorme dierenliefhebber. Een boerderij is toch ook een commercieel bedrijf. Ik had moeite met afscheid nemen van de dieren. Maar het belangrijkste was dat ik maar één ding wilde, werken bij de radio.’’

En toen ging je samen met Giel Beelen de ochtendshow op 3FM doen, van boerenzoon naar de glamour van de radio.

,,Dat vind ik nog steeds ongelooflijk, dat ik mijn droom heb kunnen verwezenlijken. En ook nog eens werken voor de ochtendshow. Zonder andere programma’s tekort te doen, de ochtendshow is het uithangbord van een radiostation. De meeste luisteraars die dan op je afstemmen, blijven hangen. Samen met Giel stelde ik het format samen. En het grappige is, als je daarmee bezig bent, dan verplaatst je droom. Ik dacht, zou ik ook een heel radiostation kunnen leiden? In 2010 bood Qmusic mij die kans. Ze kwamen mede bij mij uit omdat ik bij 3FM talentvolle dj's had begeleid als Domien Verschuuren en Coen en Sander.’’

Je werd ineens de baas van je jeugdheld, Jeroen van Inkel.

,,Bizar he. Tegelijkertijd ook ontzettend lastig. Ik was onzeker, had mijn baas ook een lijstje voorgehouden met andere mensen die ervaring hadden als programmadirecteur en van wie ik zei dat ze veel beter zijn. Nee, werd me gezegd, we gaan het met jóu doen. De eerste twee jaren waren erg lastig, ik heb echt wel eens in tranen dj-overleg gevoerd. Qmusic zat ook in een dip. Daarvoor was ik verantwoordelijk. Bij veel bedrijven word je er dan uitgegooid, maar ik kreeg van mijn baas de tijd rustig verder te bouwen aan een radiostation met nieuwe generatie dj's. Dat vertrouwen gaf me rust, ook al was ik onzeker. Ik liet dingen lopen omdat ik dacht, die ervaren mensen als Jeroen van Inkel, Ruud de Wild en Gijs Staverman, die het radiolandschap hebben gekleurd, weten het vast beter. Nu zal me dat niet meer gebeuren, heb ik de ervaring om mijn onderbuikgevoel te volgen. Al zal mijn onzekerheid blijven bestaan.’’

Iwan Reuvekamp , programma directeur van Q-music.

Vind je het dan ook moeilijk beslissingen te nemen?

,,Ik ben een enorme twijfelaar. Ik moet kunnen sparren. Ik zie mijn werk ook meer als teamwork. Uiteindelijk neem ik het besluit, en als er tijdsdruk is durf ik nu een besluit te nemen. Maar het fijnst vind ik het als er tijd is zodat ik erover met mensen kan sparren. Ik durf mijn kwetsbaarheid te tonen. Dat vind ik geen zwakte. Ik ben ook maar een mens en vind het niet moeilijk te zeggen dat ik ook niet alles weet.’’

Tast dat je gezag als manager niet aan?

Quote Dromen moeten vooral ook niet altijd uitkomen. Iwan Reuvekamp ,,Nee,daar merk ik niets van. Je krijgt er alleen maar meer respect door.’’

Is dit nu je droombaan?

,,Ja, echt! Zelf dj zijn, ik heb er natuurlijk over gedroomd, maar daar ben ik gewoon niet goed genoeg in. Ik vind wel dat je altijd moet blijven dromen. Ik zou het bijvoorbeeld prachtig vinden als we met Qmusic marktleider worden, dat zou echt radiogeschiedenis zijn. Overigens, dromen moeten vooral ook niet altijd uitkomen.’’

Want?

,,Dat hoort toch ook bij het leven, dat je niet alles krijgt wat je hartje begeert. Ik heb altijd gedacht , als ik bij 3FM werk, dan ga ik het ook proberen bij BBC Radio One. Toen mijn relatie destijds uitging dacht ik, dìt is het moment. Nu is er geen reden meer om in Nederland te blijven. Vlak voor mijn vertrek werd ik toch weer verliefd, dus zat ik eigenlijk met een gebroken hart in Londen. Het lukte me niet een voet tussen de deur van de BBC te krijgen. Ze waren allemaal superaardig voor me, maar een kans kreeg ik niet. Wat zou een Hollander ineens bij de BBC moeten? Na een kleine drie maanden keerde ik terug en het grappige is, ik ben nu twintig jaar samen met Ellen, de vrouw waarop ik vlak voor mijn vertrek verliefd werd. We hebben twee kinderen, een dochter van 13 en een zoon van 11.’’

Je zei het al, je bent naast programmadirecteur van Qmusic in Nederland, nu ook programmadirecteur in België. Zien je vrouw en kinderen je nog wel eens?

,,Als ik in Brussel ben, maak ik lange dagen. Mijn kinderen maken er wel eens opmerkingen over. Maar over het algemeen, als ik thuis ben, is de kwaliteit van het samenzijn beter dan toen ik alleen Nederland deed. Toen had ik thuis nog wel eens de neiging naar de radio te luisteren en dan ben ik dus met mijn werk bezig. Nu gaat de radio uit. Voer ik gesprekken met mijn kinderen. Als we met ons gezin samen zijn, zijn we ook ècht samen en gaan we samen dingen doen.’’

Quote Dan zegt mijn vrouw, maar Iwan, daar ga jij over! En dan denk ik, oh ja. Schrik ik van mijn ver­ant­woor­de­lijk­heid. Iwan Reuvekamp