Boos FNV wil geld zien van Dikken Transport

Vakbond FNV werkt aan een gezamenlijke vordering namens alle chauffeurs die zijn getroffen door het plotseling einde van Dikken Transport in Nieuwleusen. Hiertoe is zaterdag besloten tijdens een drukbezochte bijeenkomst, waarbij zo’n dertig boze chauffeurs aanwezig waren. De bond wil zo gedaan krijgen dat zij op z’n minst een transitievergoeding krijgen of, voor tijdelijke werknemers, betaling van de resterende contractduur.

Volgens FNV-regiobestuurder Cindy Onvlee kwamen ook een flink aantal ex-werknemers op de bijeenkomst af omdat hen is gebleken dat er mogelijk is gesjoemeld met de afdracht van pensioengelden, belastingen en sociale lasten.

Duits contract

“Het is een zootje”, zegt Onvlee. “Een chauffeur had voor 19.000 euro loon waarover maar 400 euro premies was afgedragen. Sommigen werkten onder een Duits contract en die hebben daardoor nu problemen met de Belastingdienst. Dat kan hen duizenden euro’s gaan kosten. Heel veel pensioenafdrachten zijn niet gedaan, terwijl ze wel zijn afgeschreven op de loonstrook.”

Beslag

In opdracht van het pensioenfonds is vrijdagmiddag beslag gelegd op de boedel van het bedrijf, zo maakte FNV-districtsbestuurder Edwin Atema bekend. Hij was er bij en verspreidde beelden van de inbeslagname van onder meer een V8 truck via sociale media. “This is what you get when you fuckup workers”, zo luidde het commentaar van Atema bij de beelden.

Laconiek

Met eigenaar Dennis Dikken heeft de vakbond nog nauwelijks kunnen spreken. “Er is een keer contact geweest, waarin we hebben gezegd dat wat hij doet juridisch niet kan”, zegt Onvlee. “Hij was heel erg laconiek. Zo van: ze hebben toch zo een andere baan. Dat is misschien ook wel zo, want overal is een chauffeurstekort. Maar zo ga je niet met personeel om. Arbeidsmarktcriminaliteit, een ander woord heb ik er niet voor. Dit moet keihard aangepakt worden, want je verziekt de hele sector op deze manier.”

Dikken liet zijn personeel afgelopen weekend via een brief en Whatsapp-berichtje weten dat hij zijn bedrijf beëindigt omdat hij ‘meer tijd wil voor andere dingen’. Hij deed dat zonder het UWV in te lichten. Afgelopen vrijdag moesten de chauffeurs hun truck leeg achterlaten. Ze krijgen alleen deze maand nog salaris.