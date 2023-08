Boosheid over ‘verloederde’ urnenmuur in Dalfsen: ‘Dit gun je je dierbaren niet’

Zieke Rie van der Aa (71) leeft wekenlang zonder alarmknop door nieuw Zig­go-mo­dem: ‘Wat als ik bij nood niet kan bellen?’

Met één druk op de knop contact met de alarmcentrale, dat is het idee achter de persoonsalarmering. Rie van der Aa uit Zwolle is chronisch ziek en maakt dankbaar gebruik van de alarmknop, maar na de installatie van een nieuw modem zit ze vijf weken zonder verbinding. Ze belde Ziggo talloze keren. En ineens is er toch een doorbraak.