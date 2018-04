Bouw gemaal langs Vecht begint

Nu het voorbereidende werk is gebeurd is aannemer GMB begonnen met het leegpompen van de bouwput voor het nieuwe gemaal De Broekhuizen, langs de Vecht.

In de afgelopen weken is een bouwput gemaakt van damwanden en is er onderwaterbeton gestort. Zodra de bouwput droog komt te staan kan de daadwerkelijke bouw van het gemaal beginnen. Het nieuwe gemaal kan het achterliggende gebied droog malen, maar ook water inpompen. Het is zo ontworpen dat vissen het veilig kunnen passeren.

Wetering

Volgende week begint aannemer Dura Vermeer met de aanleg van het laatste deel van de Dalfserveldwetering. Het gaat om een traject van ongeveer een kilometer lengte, van de Bese naar het nieuwe gemaal. Een groot deel van het 6 kilometer lange tracé is al eerder aangelegd. De wetering is van belang voor een goede afwatering in het gebied Hasselt, Dalfsen, Nieuwleusen.

Sluitstuk