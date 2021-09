Bouwlocatie ‘Chinees’ maakt eindelijk plaats voor 22 huurappartementen

Een gebouw met 22 sociale huurappartementen vult het gat op de kop van de Burgemeester Backxlaan in Nieuwleusen, bij de kruising met de N377. Op deze plek heeft meer dan tien jaar een pand leeggestaan waarin daarvoor een Chinees restaurant was gevestigd. Nadat dit gebouw kort voor de zomer is gesloopt, krijgt de plek eindelijk een nieuwe invulling.

Woonstichting Vechthorst gaat de appartementen verhuren. VechtHorst-directeur Robert Waarsing, de Dalfser wethouder André Schuurman en Mark Schrijver, mede-eigenaar van de Zwolse vastgoedontwikkelaar Junco BV, gaven gistermiddag het formele startsein voor de bouw. Dat deden ze door een blok in de inmiddels aangelegde betonnen fundering te manoeuvreren.

De drie partners sloegen medio 2018 de handen ineen voor de realisatie van het appartementencomplex. ,,Als Nieuwleusenaar en als wethouder werd me regelmatig gevraagd wanneer we er eindelijk eens iets aan gingen doen”, memoreerde Schuurman. ,,Maar als gemeente zijn we afhankelijk van een initiatiefnemer.”

Bouwprijzen

Die meldde zich in de vorm van Junco, dat een plan ontwierp voor een appartementencomplex van drie bouwlagen. Daar vielen tijdens de procedure uiteindelijk twee woningen van af, maar het plan werd zwaarder geraakt door de ‘machtig stijgende bouwprijzen’, terwijl ook de coronacrisis voor enige vertraging zorgde.

Quote We zien het vooral als een investe­ring in deze samenwer­king in de toekomst Mark Schrijver, vastgoedontwikkelaar Junco

Die prijsstijgingen trekken een forse wissel op de winstgevendheid van het project, erkent Schrijver. ,,We scheren superkort langs budgetneutraal”, zegt hij. ,,Maar dat accepteren we. We zien het vooral als een investering in deze samenwerking in de toekomst.”

Want de gemeente Dalfsen is nog lang niet uitgebouwd, en VechtHorst evenmin. ,,Tot 2024 moeten we in heel Dalfsen voldoen aan een bouwopdracht van 180 woningen”, weet Waarsing, ,,waarvan dit de eerste 22 zijn.”

Ook in Rouveen heeft VechtHorst bouwplannen, terwijl de gemeente eveneens diverse bouwprojecten op stapel heeft staan, met name in de Nieuwleusener wijk Westerbouwlanden. Andere projecten in voorbereiding zijn 42 appartementen naast het tankstation aan de Backxlaan en woningbouw op de voormalige plek van de bibliotheek. Helemaal aan de andere kant van de Burgemeester Backxlaan, in de Kerkenhoek in Nieuwleusen-zuid, bouwt Vechtdal Bouw twintig koopappartementen.

De 22 appartementen op de plek van de ‘Chinees’ worden naar verwachting in april volgend jaar opgeleverd. Maar al binnen twee weken biedt VechtHorst ze aan. Waarsing verwacht veel belangstellenden.

Volledig scherm De oude aanblik, met de Chinees. © Frank Uijlenbroek