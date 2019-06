Brand op pluimveebedrijf in bedrijf Dalfsen: ‘sluit ramen en deuren’

Dalfsen verwacht in 2020 tekort van 100 euro per inwoner

30 mei Als Dalfsen geen extra maatregelen neemt, loopt de gemeente volgend jaar tegen een fors tekort van drie miljoen euro aan. Dat is omgerekend iets meer dan honderd euro per inwoner. Tijd voor actie dus, vertelt wethouder Ruud van Leeuwen. De gemeenteraad moet er in de laatste week van juni een besluit over nemen, zodat in het najaar toch een sluitende begroting kan worden gepresenteerd.