Brandweer: kippen nu veilig op bedrijf na brand in Dalfsen. Bewaking vanwege mogelijke actievoerders

Aan het begin van de avond was duidelijk dat de circa 40.000 kippen op het bedrijf voor de vlammenzee gespaard zijn gebleven. De Veldhoeveweg blijft de komende nacht afgesloten, beveiligers bewaken de entree. Niet alleen om nieuwsgierige ramptoeristen te weren, maar ook om eventuele actievoerders op afstand te houden.

De boerderij van de familie Huisman was in 2015 al eens doelwit van de Partij voor de Dieren, die protesteerde tegen de mestvergister. Dat liep uit de hand, waarna eigenaar Bert Huisman door de Dalfser actievoerder Ria Mutter werd beschuldigd van mishandeling. Huisman werd vrijgesproken.

Brand meester

Bij de felle brand gisteren raakte niemand gewond. Vanavond om 21.45 uur is het sein brand meester gegeven. De bezetting wordt afgebouwd, naar vier tankautospuiten en één hoogwerker. Over een paar uur kunnen nog twee tankautospuiten naar huis. Het vuur smeult vanavond nog in een schuur die wordt gebruikt voor de opslag voor de biovergister die op het erf staat. ,,Op dit moment wordt de schuur gesloopt om de laatste vuurhaarden te kunnen blussen’’, vertelt woordvoerder Richard Meijer van de Veiligheidsregio IJsselland. Dat gaat zeker nog enkele uren duren. Brandweerkorpsen uit Dalfsen en wijde omgeving probeerden vanaf vier uur vanmiddag te voorkomen dat het vuur zich zou uitbreiden naar gebouwen rond de schuur. De brandweer maakte daarvoor schermen, een soort gordijnen van water die de oprukkende vlammen moesten smoren.

Gevaar

De inzet van de spuitgasten was er vooral op gericht om de nabijgelegen kippenschuren - met de dieren er nog in - te behoeden voor ellende. De circa 40.000 kippen op het bedrijf lopen inmiddels geen gevaar meer. Dat geldt ook voor de biovergistingsinstallatie op het erf. Die werd gekoeld en bovendien was het proces in de vergister op een laag pitje gezet, zodat er minder gas wordt geproduceerd en eventueel explosiegevaar afneemt. De brandweer voorkwam tevens dat het vuur oversloeg naar het woonhuis op het erf.

Affakkelen?

De brandweer overlegt nog met deskundigen op gebied van biovergisting over de verdere aanpak van de vergistingsinstallatie. Moet het gas worden vrijgelaten, of moet het worden afgefakkeld? Dat besluit heeft ook gevolgen voor de aanpak gedurende de komende nacht. ,,Als de rook is verdwenen zal de stank minimaal zijn, vergelijkbaar met het uitrijden van mest. Mocht besloten worden tot affakkelen, is dat in de nabije omgeving te horen, verdere overlast levert dat niet op’’, bezweert Meijer.

Volledig scherm Rookwolken bij Dalfsen. © Ewoud ten Kleij

150 spuitgasten

Bij de grote brand zijn meteen na de melding rond vier uur twee pelotons manschappen ingezet, met twee keer vier tankautospuiten. Ook waren de hoogwerkers uit Hardenberg en Zwolle opgeroepen. In totaal zijn zo'n 150 mensen ingezet, die ook een maaltijd kregen bij de verzorgingspost die zoals gebruikelijk wordt verzorgd door de Heinose brandweer. In de loop van de avond konden sommige blusgroepen al inpakken, anderen werden nog afgelost.

Stroom

Stroomleverancier Enexis was opgetrommeld om te voorkomen dat de stroom zou uitvallen. Zonder ventilatie zouden de kippen de warmte van deze zomerse dag en het vuur verderop niet overleven. Noodaggregaten stonden in geval van nood klaar voor het geval het toch mis zou gaan. In het uiterste geval had de brandweer de kippenschuren - er zijn zo’n 40.000 vogels op het bedrijf - kunnen koelen. Dat doen ze liever niet, omdat water de ventilatie in de stal kan belemmeren.

‘Ramen en deuren’

In de wijde omgeving waren vanmiddag de rookwolken te zien. De Veiligheidsregio riep op om ‘hulpdiensten vooral de ruimte te geven’. Via een NL-alert werd de buurt opgeroepen ramen en deuren gesloten te houden in verband met de rook. De gemeente Dalfsen meldde even voor half zeven dat de rookontwikkeling af begon te nemen. De rook trok vooral over het buitengebied.

Volgens de woordvoerder van de brandweer is er geen sprake van gewonden bij de brand. Op filmpjes die worden gedeeld via groepsapps uit de omgeving is te zien hoe een loods in vlammen op is gegaan.

De politie heeft de Dedemsweg ten noorden van Dalfsen (richting Nieuwleusen) afgesloten. Dat veroorzaakte verkeershinder.

Volledig scherm De hulpdiensten zijn zaterdag uitgerukt voor een brand in een bedrijfspand aan de Veldhoeveweg in Dalfsen. De brandweer heeft inmiddels opgeschaald naar grote brand. De enorme rookontwikkeling is vanaf grote afstand te zien. © GinoPress B.V.

Volledig scherm © Ewoud ten Kleij