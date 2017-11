Brandweer redt zwaan met gebroken vleugel bij Dalfsen

Fouten in voet­bal­plaat­jes­boe­ken voetbalclubs Nieuwleusen

8 november Voor de verzamelaars van de voetbalplaatjes van voetbalvereniging S.V. Nieuwleusen is het nog even wachten op een foutloos verzamelalbum. In het boek is een aantal fouten gemaakt waardoor het opnieuw wordt gedrukt. Ook in het spaarboek van Union S.V. zijn fouten gemaakt, maar die neemt de vereniging voor lief.