Brandweer: vuur op kippenbedrijf Dalfsen onder controle, maar nog niet meester

Het vuur woedt in een schuur die wordt gebruikt voor de opslag voor de biovergister die op het erf staat. Brandweerkorpsen uit Dalfsen en omgeving proberen nu te voorkomen dat het vuur zich uitbreidt naar gebouwen rond de schuur. De brandweer gebruikt daarvoor speciale hitteschermen.

Gevaar

De inzet van de spuitgasten is er vooral op gericht om de nabijgelegen kippenschuren - met de dieren er nog in - te behoeden voor ellende. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio IJsselland loopt de biovergistingsinstallatie op het erf niet direct meer gevaar: die wordt gekoeld. Het proces in de vergister is bovendien op een laag pitje gezet, zodat er minder gas wordt geproduceerd en eventueel explosiegevaar afneemt. De brandweer probeert verder te voorkomen dat het vuur overslaat naar het woonhuis op het erf.

Stroom

Volgens de woordvoerder van de brandweer is ook stroomleverancier Enexis opgetrommeld. Die moet voorkomen dat de stroom uitvalt door de brand. Zonder ventilatie overleven de kippen de warmte van deze zomerse dag en het vuur verderop evengoed niet. Er zijn noodaggregaten neergezet op het bedrijf voor het geval dat het toch misgaat. In het uiterste geval kan de brandweer de kippenschuur - er zijn zo’n 40.000 vogels op het bedrijf - de schuur koelen. Dat doen ze liever niet, omdat water de ventilatie in de stal kan belemmeren.

‘Ramen en deuren’

In de wijde omgeving waren vanmiddag de rookwolken te zien. De Veiligheidsregio riep op om ‘hulpdiensten vooral de ruimte te geven’. Via een NL-alert werd de buurt opgeroepen ramen en deuren gesloten te houden in verband met de rook. De gemeente Dalfsen meldde even voor half zeven dat de rookontwikkeling af begon te nemen. De rook trok vooral over het buitengebied.

Volgens de woordvoerder van de brandweer is er geen sprake van gewonden bij de brand. Op filmpjes die worden gedeeld via groepsapps uit de omgeving is te zien hoe een loods in vlammen op is gegaan.

De politie heeft de Dedemsweg ten noorden van Dalfsen (richting Nieuwleusen) afgesloten. Dat veroorzaakte verkeershinder.

De hulpdiensten zijn zaterdag uitgerukt voor een brand in een bedrijfspand aan de Veldhoeveweg in Dalfsen. De brandweer heeft inmiddels opgeschaald naar grote brand. De enorme rookontwikkeling is vanaf grote afstand te zien.

