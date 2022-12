Brandweer weet loods vol campers in Dalfsen te blussen, schade groot

UPDATE MET VIDEOEen grote loods met daarin campers heeft vanochtend in brand gestaan in Dalfsen. De brandweer is met verschillende wagens aanwezig om de brand aan de Korenstraat te bestrijden.

De tactiek heeft gewerkt: inmiddels is de brand meester in Dalfsen. Twee voertuigen zijn volledig uitgebrand. Maar de schade aan het pand en de andere campers is groot. De brandweer heeft de loods van buitenaf vol water gespoten om uitbreiding van de brand te voorkomen. Duizenden liters water zijn over de campers uitgestort. Rook- en roetschade zijn bovendien enorm.

Onder meer de brandweerkorpsen van Nieuwleusen, Ommen en Zwolle zijn te hulp geschoten om het vuur te blussen. De loods is zo'n 20 bij 40 meter en staat vol Volkswagen-California campers. Eigenaar Josh Schipper is onderweg van een familieweekeindje in België. ,,Mijn vader houdt me een beetje op de hoogte. Maar ik begrijp wel dat het helemaal mis is. Dit is gewoon kapitaalvernietiging.”

Volledig scherm Brand in een camperloods in Dalfsen aan de Korenstraat. © PNN

De brand werd rond tien voor half zes ontdekt op het bedrijfsterrein in het dorp. De brandweer paste ‘antiventilatie’ toe om te voorkomen dat de brand zich uitbreidde. Het gebouw is met deze tactiek zoveel mogelijk gesloten gehouden.

Zo kon er geen zuurstof de ruimte inkomen waardoor de brand gevoed wordt. ,,Vooralsnog heeft dit effect", meldde de Veiligheidsregio IJsselland eerder op de ochtend. Van buitenaf is de loods geblust. Te zien is dat de grote roldeur vol gaten is geboord waardoor de brandweer water naar binnen spoot.

Inmiddels is de brand in Dalfsen echt gedoofd. Er wordt nog geventileerd en dat zal nog enige tijd in beslag nemen, meldt de veiligheidsregio. De meeste wagens hebben de blusmiddelen al weer ingepakt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Foto ter illustratie: dit is Volkswagen Grand California. De California is een van de meest geliefde campers. © Volkswagen