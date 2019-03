Brasil wint kleurrijke carnavalsoptocht door Lemelerveld

Er is geld genoeg, maar toch dreigt het tophandbal in Dalfsen te verdwijnen. Hoe kan dat?

15:06 Er is een trainingsconcept. Er is geld, want de hoofdsponsor heeft het contract verlengd. Een toptrainer kan zo gevonden zijn. En toch is de kans groot dat er komend seizoen geen eredivisiehandbal meer is in Dalfsen. Het einde dreigt, na twaalf jaar. Want er zijn onvoldoende speelsters.