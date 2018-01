Brugkerk Lemelerveld beroofd: 'iemand heeft zich in laten sluiten'

Bij een inbraak in de Brugkerk in Lemelerveld is tussen maandagavond en dinsdagmiddag minstens 550 euro buitgemaakt. Bovendien is de kluis vernield. Jan Rozendom, voorzitter van het college van kerkrentmeesters, vermoedt dat iemand zich in heeft laten sluiten. ,,Braaksporen waren er namelijk niet."

De kleine kas in de Brugkerk was na zondag juist weer aangevuld en 550 euro is niet niks, laat Rozendom nadat aangifte bij de politie is gedaan weten. Omdat er geen braakschade is vermoedt de voorzitter van de kerkrentmeesters dat iemand via een nooddeur de kerk heeft verlaten.

,,Van de binnenkant kun je die opendoen en naar buiten gaan. Maar van buiten kom je er niet in. Het kan bijna niet anders of het moet zo gegaan zijn. Iemand heeft zich in laten sluiten." Dat gewoon de sleutel voor de gebruikelijke deur is gebruikt kan natuurlijk ook, weet Rozendom. ,,Ik sluit niets uit. Maar het lijkt me niet."

Onveiligheidsgevoel

Hoe dan ook, een dergelijke insluiting met als doel de kluis te plunderen, geeft toch een onveiligheidsgevoel. De kans bestaat immers dat iemand van de kerk de ongenode gast in het gebedshuis tegen het lijf loopt. Rozendom is daarom van plan het protocol aan te scherpen. ,,Eén: we willen dat de laatste mensen die de kerk verlaten gezamenlijk de ruimtes nagaan of er ergens iemand zich heeft verstopt. Twee: we overwegen toch de sloten te vervangen."