Buitenboordmotoren bij Hiawatha Actief gestolen, maar uitjesorganisator uit Dalfsen kan na wat gepuzzel in agenda door

Jan werkt al 40 jaar als politie­agent in Ommen: ‘Ja, de politie vergrijst. Maar dat is niet alleen maar slecht’

3 augustus De politie vergrijst. Een derde van de agenten is 55 jaar of ouder. Maar hoe erg is dat eigenlijk? Jan Voortman is al ruim veertig jaar politieagent in Ommen. ,,Verzet je niet tegen vernieuwing, anders ga je met gekrulde tenen naar je werk.”