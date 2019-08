Bunkercross vervangt Lemelerveldse loop in Sallands Cross Circuit

Het besluit om te stoppen namen Gerben en David ten Broeke vanwege een samenloop van overwegingen. ,,We hebben de crossloop nu twaalf keer gehouden, en waren wel aan verandering toe’’, legt Gerben ten Broeke uit. Twee jaar geleden is een nieuwe route uitgestippeld, niet meer via het Heidepark maar door de buurtschap Strenkhaar. ,,Daar kregen we goede reacties op, maar nadeel van dat nieuwe parcours was wel dat er meer kruisingen met doorgaande wegen en meer oversteken waren. Het was gelukkig steeds goed weer, maar als het eens mistig is wordt dat toch lastig qua veiligheid. Voor volgend jaar hadden we voor de gemeente ook een heel veiligheidsplan moeten opstellen.’’ De gebroeders Ten Broeke, die met hun bedrijf bijvoorbeeld ook het jaarlijkse open volleybaltoernooi van De Bevers sponsoren, willen in de toekomst nog wel een nieuw sportief evenement opzetten. ,,Zoals een zomerloop, daar brainstormen we nog over. We vinden het leuk om sport aan ons bedrijf te verbinden.’’ De broers, die zelf de crossloop organiseerden en geholpen werden door vele vrijwilligers, hebben nog geprobeerd om opvolgers te vinden. ,,Dat is nog niet gelukt. Maar op het Sukerbietenfeest sprak ik deze week wel iemand die belangstelling had. Dat zou mooi zijn, we willen dan ook wel blijven sponsoren.’’