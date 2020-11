Burenruzie loopt uit de hand in Dalfsen: 64-jarige vrouw slaat buurman met hamer tegen zijn hoofd

Wordt 77 jaar na vliegtuig­crash lot van Duitse piloot duidelijk?

31 oktober In een veld bij het dorp Hoonhorst maakt rust de komende dagen plaats voor reuring. Op een jarenlang geheimgehouden locatie graven specialisten van Defensie er naar de restanten van een Duits oorlogsvliegtuig uit 1944. De gemeente Dalfsen heeft daarmee een landelijke primeur: het is het eerste Duitse vliegtuigwrak dat in het kader van een nationaal bergingsprogramma wordt geborgen.