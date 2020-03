Burgemeester Dalfsen richt zich per brief tot de bevolking: ‘Er worden grote offers gevraagd’

Met de brief volgt Van Lente het voorbeeld van andere burgemeesters die eveneens een boodschap naar in dit geval de eigen bevolking over willen brengen. Ze noemt de maatregelen die genomen zijn ongekend, maar noodzakelijk. ,,Ook in de gemeente Dalfsen. Scholen, sportaccommodaties en eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten. Evenementen gaan niet door. Kerkdiensten zijn op afstand te volgen. De Kuturhusen in onze kernen zijn zo goed als gesloten.”