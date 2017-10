Burgemeester Noten wil rapportage van aanrijtijden van politie Dalfsen

Aanleiding voor de analyse zijn onder meer de politieke vragen die vorig week over het aanrukken van de politie zijn gesteld. In Dalfsen is het immers zo dat in 74,4 procent van de spoedgevallen agenten binnen een kwartier ter plekke zijn, waarbij de politie zelf de norm op 90 procent legt. In Hardenberg en Ommen ligt het percentage met respectievelijk 83,1 en 82,6 procent hoger.

Onveilig?

,,De politie heeft mij verteld dat het de afgelopen driekwart jaar niet voor onveilige situaties heeft gezorgd", zegt Noten, bij wie dat gegeven meer prioriteit heeft dan de aanrijtijden op zich. ,,Met onveilige situaties heb ik het dan over gezondheidsrisico's die kunnen ontstaan. Of escalatie van geweld doordat politie niet tijdig aanwezig is. Of het missen van een heterdaadje. Dat is allemaal niet aan de orde geweest."

Knopje vergeten in te drukken

De politie van Dalfsen heeft een verklaring voor de lage aanrijtijden, kreeg Noten maandag te horen. Zo wordt weleens vergeten het knopje in te drukken dat registreert wanneer een auto bij een spoedmelding arriveert. Bovendien is het zo dat ambulances en brandweerwagens soms eerder op een plek des onheils verschijnen dan de hermandad. De prioriteit bij politie gaat er in bepaalde gevallen dan vanaf, maar de aanrijtijd wordt wel meegenomen in de score. ,,Het is in veel van de gevallen zo dat de politie één, twee of drie minuten te laat is, maar niet een kwartier. Maar dat moet ik aannemen. Nu hebben we afgesproken dat er maandelijks een rapportage komt, zodat ik het ook kan zien."

