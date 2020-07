Burgemeesters brengen lintjes thuis in Dalfsen en Hardenberg, wel feestelijk samenzijn in Ommen

Voorlopige schets voor uitbrei­ding recreatie­ha­ven Hardenberg: buren mogen inspreken

2 juli Hardenberg heeft een voorlopig ontwerp gemaakt voor de uitbreiding van de recreatiehaven aan de Vecht. De gemeente richt de steven op geleidelijke groei van het bestaande haventje in het centrum van de stad, dat nu zo’n vijftien ligplaatsen telt. In dit scenario wordt de havencapaciteit uitgebouwd tot circa twintig ligplaatsen voor kleinere vaartuigen plus twee aanlegplaatsen voor grotere boten.