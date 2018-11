Burgemeesters Vechtdal: begrip voor handhaving van politiesterkte

Peter Snijders van Hardenberg, Han Noten van Dalfsen en Hans Vroomen van Ommen zijn naast handhaving van de politiesterkte in het Vechtdal te spreken over uitbreiding van de politiecapaciteit in Zwolle en Enschede. Bij grote evenementen of incidenten hoeven daar zodoende minder snel agenten uit hun gemeenten te assisteren. En, zegt Vroomen, de versterking van de recherche in heel Oost-Nederland doet iedereen en dus ook het Vechtdal plezier. ,,Een hele goede uitkomst.’’

225 extra agenten

De politie in Oost-Nederland bracht dinsdag de herverdeling van het korps naar buiten, waarbij ook duidelijk is gemaakt waar de 225 extra agenten die landelijk zijn toegewezen straks aan het werk gaan. Daar waar in bijvoorbeeld Twentse gemeenten, met Enschede als uitschieter, en Zwolle de politiemacht beduidend groter wordt blijft in het Vechtdal de capaciteit gelijk: zo'n 90 FTE. Maar kan dat in Dalfsen, keer op keer de veiligste gemeente van Nederland, niet een onsje minder? ,,Nee’’, is burgemeester Han Noten (PvdA) van Dalfsen beslist. ,,Mede door de huidige politiecapaciteit boeken we deze resultaten. Maar veiligheid is meer dan alleen blauw op straat. Veiligheid is een breder begrip.”

Objectief verdeelmodel

Volgens Hans Vroomen (CDA) zou iedere gemeente wel meer agenten willen, en betreft een herverdeling van de capaciteit altijd een verdeling van schaarste. ,,Maar voor ons is dit een goede uitkomst, ook omdat het gebaseerd is op een objectief verdeelmodel. De huidige sterkte hebben we zeker nodig. Als ik over Ommen spreek dan zijn we in de winter een kleine stad, maar in de zomer een middelgrote gemeente. Daar moeten we wel op kunnen anticiperen.” Daarnaast is de verdeling van agenten nooit 'bikkelhard’, zegt Noten. Uitbreiding van het korps in Zwolle werkt door in het Vechtdal. ,,Bij grote evenementen als voetbalwedstrijden of een bevrijdingsfeest werden ook agenten uit ons team ingezet. Dat moet ook, want dergelijke evenementen vervullen een regiofunctie. Maar nu zal er vermoedelijk minder snel hulp van ons ingeroepen worden.”

Toename van incidenten