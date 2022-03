Burgerinitiatief voor hondenspeelveld in Bellingeweer Dalfsen stuit op tegenstand: ‘Aanslag op natuur’

Het hondenlosloopterrein is een burgerinitiatief, want hondenbezitters missen een echt losloopterrein in Dalfsen. Die zijn er wel, maar er lopen wegen en fietspaden langs, waardoor er vrij snel sprake van overlast voor andere weggebruikers is. Een omheind losloopveld in het natuurpark Bellingeweer zou een perfecte oplossing zijn om de honden eens even lekker te laten ravotten zonder dat ze aan de lijn vast zitten. Een plek ook waar bezoekers elkaar kunnen ontmoeten. De initiatiefnemers zeggen de behoefte eraan al te hebben aangetoond; een petitie voor het hondenspeelveld is in een maand tijd 236 keer ondertekend.