Buurt verweert zich tegen komst hangplek Lemelerveld

Voetbal­lers USV uit Nieuwleu­sen willen 50.000 euro scoren met tv-programma Echt Waar?!

12:05 Voetbalclub USV uit Nieuwleusen is zaterdag 14 september om 21:30 uur te zien in het SBS6-programma ‘’Echt Waar?!’’ In de tweede aflevering van de spelshow wordt er gestreden om een zo groot mogelijk deel van de prijzenpot van 50.000 euro. Voorzitter Michiel Smudde over de bijzondere opnamedag: ,,Of we winnen? Dat mogen we niet zeggen.’’