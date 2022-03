Buurtbewoners in Dalfsen gaan hun eigen straat schoonmaken en opknappen

Gesprekken

De actie volgt uit een onderzoek onder buurtbewoners over de leefbaarheid in de buurt. Daarvoor gingen medewerkers van Saam Welzijn, stichting De Kern, MEE, de gemeente en VechtHorst bij de buurtbewoners langs. Uit die gesprekken bleek dat de bewoners in het algemeen positief zijn over de buurt, maar dat ze minder te spreken zijn over de inrichting van de straten. Ook is er behoefte aan klein onderhoud van de straten en tuinen.