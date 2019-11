Buurtbus begroet 10.000ste passagier op lijn Lemelerveld-Luttenberg-Raalte

De scholiere was aangenaam verrast en genoot van de aandacht die deze mijlpaal met zich meebracht. Dat die eer te beurt viel aan een jeugdige passagier is niet zo verwonderlijk, want juist leerlingen van het voortgezet onderwijs en mbo-studenten die Raalter scholen bezoeken pakken vaak de buurtbus. Het zijn vooral scholieren die gebruik maken van deze lijn die sinds 22 februari 2019 operationeel is, vertelt Gosse Elzerink. ,,Met name op de ritten in de vroege ochtend en de ritten van 15.56 en 16.56 uur hebben we het vaak druk. Dit is ook de reden dat we dan met twee bussen tegelijk rijden. Overdag is het meestal wat rustiger. Het zou mooi zijn als ook dan wat meer publiek de weg naar een van onze haltes weet te vinden. Er wordt op de achtergrond hard gewerkt om de lijn nog aantrekkelijker te maken, maar goed dat heeft natuurlijk tijd nodig.”