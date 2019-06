Buurtbus Raalte-Lemelerveld is populair, en scoort met 1.300 passagiers per maand ver boven de norm

Karin Kösters is een van de oprichters van de organisatie die de buurtbussen in Salland coördineert. Zo wordt er gereden tussen Heeten en Deventer en tussen Olst en Raalte. Op veler verzoek is daar in februari de lijn Raalte-Luttenberg-Lemelerveld aan toegevoegd. Een groot succes, getuige de 1.300 reizigers die maandelijks aan boord stappen. ,,De behoefte is er, dat is goed te zien. Met name in Luttenberg, waar nog geen bus reed, is de animo groot. Maar ook vanuit Lemelerveld, waar ze graag aansluiting met Raalte willen. Je ziet ook dat die dorpen veel vrijwilligers leveren om de buurtbus draaiende te houden.”