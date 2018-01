Cafégast in Dalfsen verrijkt zich door collectedoos te plunderen

video Gewonde bij botsing op Rechterensedijk in Dalfsen

4 januari Bij een botsing met drie auto's op de Rechterensedijk in Dalfsen is vanmiddag een vrouw gewond geraakt. Zij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer moest haar, samen met een andere beknelde inzittende, uit een auto bevrijden.