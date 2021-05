Campingeigenaar geschokt door dodelijk ongeluk in bos tijdens storm: ‘Beeld zal voorlopig niet van mijn netvlies verdwijnen’

Voor het eerst kunstriet op daken in Dalfsen en Heino: ‘Het rot niet, is vlamdovend en vogels pikken er niet in’

28 april Het is nog geen vijf jaar op de markt, maar Jan Wemekamp, directeur van Candur, is ervan overtuigd dat het een succes wordt: rieten daken waarvan de halmen zijn gemaakt van recyclebaar kunststof-pvc, aangevuld met houtmeel. Het gaat heel geleidelijk: onlangs bedekte hij het eerste woningdak in Dalfsen ermee en in juni volgt een project in Heino.