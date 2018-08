Capriolen op twee eeuwen oude Dalfser molen

Capriolen op de molen. Dat is de naam voor weer een activiteit waarmee het 200-jarig bestaan van de Westermolen wordt gevierd. Op de stelling proosten de gasten zaterdagavond 25 augustus op de verjaardag van dit Dalfser erfgoed, waarna Henk Snijder van 'Keuken op Stelten' hen in en buiten de molen een acht-gangen verrassingsmenu voorschotelt.

Ook in andere jubileumactiviteiten proef je de verbinding tussen voeding en ambachtelijk malen. Zo vormt de molen vandaag start en finish voor een fiets- en eettocht met diner in een Dalfser restaurant (aanmelding niet meer mogelijk), is de molen de spil van Proef Dalfsen op open monumentendag 8 september, en zijn er op 6 oktober dorsdemonstraties. ,,Met dat dorsen van graan, dat vervolgens moet worden gemalen, kunnen we kinderen ook laten zien waar hun brood van wordt gemaakt. Het is goed om de jeugd dat te leren, net als dat melk van de koe komt'', zegt Mark Boiten. Hij neemt in september de voorzittershamer van Stichting Westermolen Dalfsen over van Dirk Brugman.

Nieuwe voorzitter

Brugman leidde de molenstichting zo'n twaalf jaar, maar wordt komende maand 71. Een mooi moment om te stoppen, vindt de inwoner van Ankum die het historisch erfgoed van de gemeente waar hij ruim veertig jaar geleden vanuit Noord-Holland neerstreek na aan het hart gaat. De wisseling van de wacht gebeurt midden in het jubileumjaar van de Dalfser korenmolen, maar dat is volgens Boiten geen enkel probleem. ,,De molen draait prima, dankzij de vrijwilligers en de gemeente. Verhuur van het bijgebouw en de winkel zorgen voor extra inkomsten. Ik woon hier nu zo'n twintig jaar en ben actief geweest in allerlei besturen, ik wil graag wat doen voor de gemeenschap.'' Vanuit zijn huis aan de Ruitenborghstraat heeft de 55-jarige Dalfsenaar zicht op de molen die twee eeuwen geleden werd gebouwd door Gerrit Helmus Snel. ,,Ik wil de komende tijd kennis maken met onze vrijwillige molenaars, hun verhalen horen'', zegt Boiten enthousiast.

Kasteel Rechteren

Verhalen over de Westermolen zijn er in overvloed, weet Brugman. ,,De molen is gebouwd in 1818, maar sommige onderdelen zijn zelfs nog ouder. Hij heeft vroeger op landgoed Rechteren gestaan, bij het kasteel.'' Na de verhuizing 200 jaar geleden naar de westzijde van het dorp Dalfsen, werd hier naast het malen van graan later ook olie uit zaad geslagen, en was er zelfs een houtzagerij gevestigd. Maar honderd jaar geleden vervielen die extra functies en werd voortaan alleen nog graan tot meel verwerkt.

Volledig scherm Molenaar Jan Berend Makkinga brengt zijn zoon Jan de fijne kneepjes van het vak bij. Jan is nu een van de vrijwillig molenaars van de Westermolen. © Familie Makkinga

Vrijwillige molenaars

De laatste professionele molenaar was Jan Berend Makkinga, die de molen vanaf 1971 echter niet meer gebruikte om te malen maar als graanopslag voor boeren. Diens zoon Jan, geboren in het monumentale molenaarshuis, verkocht de Westermolen in 1987 aan de gemeente. Die zorgde voor renovatie en onderhoud, en laat het monument dat sinds 1989 weer geheel draai- en maalvaardig is beheren door de Stichting Westermolen. Leuk detail: Jan Makkinga woont in het huis dat in 1954 tussen de molen en zijn geboortehuis is gebouwd, en is sinds 2015 ook vrijwillig molenaar. De Dalfser stichting telt nu zeven vrijwilligers die de molenstenen vooral op zaterdagen laten draaien. ,,Daarnaast hebben we nu twee belangstellenden die proefdraaien en waarschijnlijk de tweejarige opleiding willen volgen'', zegt Brugman enthousiast. ,,Zo kunnen we vergrijzing voorkomen; net als bij de voorzitter, haha.''

Henk Snijder serveert het verrassingsmenu op zaterdag 25 augustus vanaf 18.30 uur, voor 50 euro per persoon inclusief consumpties. R eserveren via henksnijder62@kpnmail.nl .