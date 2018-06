CDA Dalfsen pleit voor minder tegels in achtertuinen

Het valt het CDA op dat er in Dalfsen steeds meer mensen kiezen voor straatwerk in hun tuin in plaats van gras of beplanting. ,,Hierdoor kan het water niet goed de grond in trekken en dat levert problemen op, zoals het waterschap onder andere bij het Bevrijdingsfestival in Zwolle liet zien", stelt CDA-fractievoorzitter Betsy Ramerman. ,,Het is niet een probleem dat we alleen in Dalfsen zien, het is overal."