CDA Dalfsen vraagt hertelling via motie

Meerderheid Dalfser raad dwingt hertelling af

21:06 De gemeenteraad van Dalfsen heeft vanavond in wat eigenlijk de afscheidsvergadering voor de oude raadsleden moest worden in meerderheid een hertelling van de stemmen afgedwongen. De CDA-fractie diende daarvoor een motie in, die door alle andere partijen werd gesteund, behalve door Gemeentebelangen.