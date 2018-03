CDA roept vertrekkend burgemeester Noten op van Dalfsen 'luisterende gemeente' te maken

Beste Han, Je hebt bekend gemaakt dat je stopt als burgemeester. Gelukkig vertrek je niet direct. Daarom schrijf ik je deze brief om, zo lang het nog kan, gebruik te maken van jouw bestuurlijke ervaring in het onderhouden van contacten met inwoners en bedrijven in de kernen van onze gemeente.

Zo begint de brief van CDA Dalfsen aan vertrekkend burgemeester Han Noten. De partij wil dat Noten, zolang hij nog burgemeester van Dalfsen is, zich maximaal inzet om van Dalfsen een luisterende gemeente te maken. Afgelopen dinsdag maakte Noten bekend op korte termijn te vertrekken als burgemeester van Dalfsen. Hij is de nieuwe voorzitter van Ambulancezorg Nederland.

CDA-lijsttrekker Betsy Ramerman over de brief die ze Noten zaterdag persoonlijk overhandigde: ,,Het CDA vindt dat de gemeente, de overheid, er is voor inwoners en bedrijven. Wij gaan voor een politiek en een gemeente die dichter bij haar inwoners staat, wij willen dat de kernen van de gemeente Dalfsen (blijven) bruisen. Daarvoor is een luisterende gemeente nodig."

Ramerman vindt dat de gemeente moet zijn waar vragen worden gesteld. ,,Online via de nieuwe gemeentelijke website is prima, maar vertegenwoordigers van de gemeente moeten ook buiten het gemeentehuis aan het werk. En daar luisteren naar inwoners en bedrijven, naar hun wensen en problemen. Oplossingen komen dan uit de kernen zelf."