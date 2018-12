Celstraf voor reeks brandstichtingen Dalfsen tijdens droogte

JOP bij sportpark Lemeler­veld van de baan

11:02 De wethouder haalde bakzeil met het collegevoorstel, ondanks het feit dat dat dat er kwam op initiatief van een dertigtal jongeren zelf. Die vroegen erom, wezen een geschikte locatie aan en gingen zelf in gesprek met de omwonenden en enkele sportverenigingen. Uitslag zelf ging eveneens om tafel met de sportclubs, maar het gespreksverslag was kennelijk te positief van toon. Want kort voor de besluitvorming in de gemeenteraad lieten de sportclubs weten dat ze een JOP niet zien zitten op die plek.