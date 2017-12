Cliënten willen niet weg bij Social Care

In gesprek over diensttijd in VOC Vechtdal

12 december Je ei kwijt kunnen. Er met elkaar over kunnen praten. Dat is de bedoeling van de bijeenkomsten die het Veteranen Ontmoetingscentrum Vechtdal (VOC) in Hardenberg geregeld organiseert. Aankomende zaterdag wordt er weer zo’n ontmoetingsmiddag voor (ex)-militairen gehouden.