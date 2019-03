Clinic van Yvette Broch bij jubileum handbalvereniging Lemelerveld

Muisstil was het zaterdagmiddag in sporthal Het Hagenpark in Lemelerveld terwijl oud-tophandbalster Yvette Broch uitlegt wat haar plan is voor de middag. De 28 deelnemers van de B- en C-jeugd kijken aandachtig toe, net als het publiek dat op de clinic is afgekomen. ,,We wilden ons 60-jarig jubileum niet zomaar voorbij laten gaan, maar tegelijkertijd wilden we ook niet te groot uitpakken. Vandaar dat we dachten dat het leuk zou zijn om een clinic van een tophandbalster te organiseren voor onze jeugd”, stelt voorzitter Nicole van Oene.

Tophandbalster

De club kwam uit bij oud-tophandbalster Yvette Broch. De international en tweevoudig Champions League winnares besloot afgelopen zomer te stoppen met handbal, omdat ze het harde trainen fysiek en mentaal niet meer aankon. ,,Yvette was gelijk enthousiast over de clinic”, stelt Van Oene. ,,En de speelsters van C- en B-jeugd ook, want zij kennen haar van de wedstrijden op tv, die meestal samen met leden van de vereniging worden gekeken.”

Ons-kent-ons

Het tekent volgens Van Oene de sfeer binnen de vereniging. ,,Het is wel echt ons-kent-ons. We hebben zo’n 180 leden, waarvan er 150 spelen. Het plezier staat voorop. Het eerste is bijvoorbeeld vorig jaar gedegradeerd, maar dat is niet erg, want nu draaien ze beter mee op een lager niveau. Vooral nu we een gezamenlijke kantine hebben met de volleybal- en voetbalvereniging, is het extra gezellig.”

Ondertussen worden de jeugdspeelsters hard aan het werk gezet. Eerst is er een oefening voor het reactievermogen, waarbij Broch roept of speelster hun hoofd, voet of schouders aan moet raken en vervolgens een kleur pion roept die een van de twee speelsters moet pakken. ,,Deze clinic is tot nu toe erg leuk en leerzaam”, stelt C1-speelster Joa Duteweerd (14). ,,Ik kende Yvette al van het Nederlands Team, omdat we de wedstrijden met Oranje altijd samen keken met ons team. Dan is het erg gaaf om haar in het echt te zien. Ze geeft ook nuttige tips, bijvoorbeeld hoe ik het beste druk kan zetten.”