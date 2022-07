Componist Jan Kisjes uit Dalfsen pakt ‘muzikale hooivork’ op: ‘Hart onder de riem voor boeren en vissers’

Oplossing van verhuurder Dalfser vochthuis: zet de verwarming aan (maar dat is niet te betalen)

Tijdens de warme zomerdagen valt de schade bij Anne Willemijn Weijenberg thuis in Dalfsen mee. Zodra de natte periode aanbreekt, verschijnen de schimmelplekken in rap tempo op muren, vloeren en kasten. Ze heeft er fysiek last van en wil via de rechter afdwingen dat Woonstichting Vechthorst er iets aan doet. ,,We raden aan de thermostaat hoger te zetten.”

22 juli