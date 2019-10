Consultatiebureaus Lemelerveld en Nieuwleusen weer op nominatie gesloten te worden

De toekomst van de twee consultatiebureaus in Nieuwleusen en Lemelerveld staat andermaal op de tocht. Het college van burgemeester en wethouders van Dalfsen stelt sluiting voor in een grote bezuinigingsoperatie waarbij een miljoen bespaard moet worden.

De openstelling van de beide consultatiebureaus (in het gezondheidscentrum Sluis (3) aan de Omloop in Nieuwleusen en aan de Ds. C. Keerstraat in Lemelerveld) staat al sinds 2012 ter discussie. Het college deed keer op keer voorstellen de voorzieningen te sluiten. Bewoners van Nieuwleusen en Lemelerveld zouden in dat geval gebruik moeten maken van het zorgbureau voor jeugd in Dalfsen.

Verstoken van goede zorg

Telkens stak de gemeenteraad er een stokje voor en bleven de kleinere zorgbureaus voor kinderen van 0 tot 18 jaar open. De raad vreesde dat de bewoners van de dorpen niet de moeite nemen naar het consultatiebureau in Dalfsen te gaan vanwege de afstand en het ontbreken van vervoer. Zo blijft wellicht een deel van de jeugd buiten het dorp Dalfsen verstoken van goede zorg.

In mei vorig jaar voerde het college nog een motie van de gemeenteraad uit om de consultatiebureaus open te houden. Want ook in het bezuinigingspakket dat in de begrotingsvergadering eind 2017 aan de orde was, werd de sluiting van de bureaus genoemd. dat zou goed zijn voor een jaarlijkse besparing van 75.000 euro.

‘Risico’

De toekomst van de bureaus leek toen zeker gesteld, gezien de reactie van het college bij uitvoering van de motie: ‘Consultatiebureaus vormen een belangrijke schakel in de preventieve jeugdgezondheidszorg en bij de ondersteuning bij opgroeien en opvoeden. Dit vereist dat de consultatiebureaus een laagdrempelige en goed bereikbare voorzieningen blijven. Door de bureaus in Dalfsen worden op dit moment alle kinderen en ouders bereikt. Door decentralisatie wordt de bereikbaarheid bemoeilijkt. Dit brengt het risico met zich mee dat ouders die zich in een kwetsbare positie bevinden, afzien van het bezoek aan het consultatiebureau, hetgeen risico’s voor de gezondheid en het opgroeien van de kinderen met zich mee kan brengen.’

Waarom stelt het college nu dan toch weer een sluiting voor? Wethouder Jan Uitslag zegt in een reactie tegen de Stentor dat het om ‘een substantieel bedrag’ gaat wat hierop bezuinigd kan worden. ,,Daarnaast, we hebben met het GGD-bestuur afgesproken dat er één consultatiebureau per gemeente moet zijn. Dalfsen heeft de keuze gemaakt er twee extra bij te doen, maar daar moeten we dus ook zelf voor betalen.’’

Vaccinatiegraad

Uitslag, was als fractievoorzitter van het CDA in januari 2013 zelf ook tegen sluiting beide bureaus en wees toen op de nadelige effecten zoals toenemende reistijden. Het college waar hij nu zelf deel van uitmaakt, benoemt dat risico ook. De te overbruggen afstand zou de vaccinatiegraad negatief kunnen beïnvloeden. Anderszijds zou dit effect er in andere grote gemeenten met één consultatiebureau niet zijn. Dalfsen keek daarbij naar de gemeenten Staphorst en Raalte.

De wethouder zegt ‘persoonlijk in te schatten’ dat de raad nu weer niet akkoord zal gaan met het voorstel. Waarom het college het dan voorstelt, is omdat het ,,expliciet de keuze aan de gemeenteraad wil voorleggen’’, aldus Uitslag, omdat de gemeente voor een taak van bezuinigen staat. Als deze bezuiniging niet doorgaat zal het geld elders moeten worden gevonden, aldus de wethouder.