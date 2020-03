Corona nekt ook Erbens Vechtdal Toer

Raadsverga­de­ring Dalfsen in coronacri­sis: dertien onderwer­pen in vijftien minuten

25 maart Dat had alles te maken met de coronacrisis, die de democratische besluitvorming in het hele land onder druk zet. Om die besluitvorming in elk geval deze maand te laten doorgaan, tuigde Dalfsen een constructie op waarbij de zes fractievoorzitters, burgemeester Van Lente en de griffier op gepaste afstand van elkaar plaatsnamen in een verder vrijwel lege raadzaal. De wethouders waren er niet bij, en ook pers en publiek waren niet welkom in deze ‘bizarre en unieke omstandigheden’, zoals PvdA-fractievoorzitter Leander Broere het verwoordde.