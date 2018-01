Dader van gestolen geld uit collectebox nog niet bekend

Dreigementen

De dreigementen werden waarheid. Want de dader meldde zich niet. Daarom heeft Lans de beelden bekeken. ,, Het was die avond erg druk en zoiets gebeurt natuurlijk in een fractie van een seconde. Op de beelden is het voorval niet duidelijk te zien.”

Maar Lans geeft nog niet op. Want het onderzoek van de politie is nog in volle gang. Inmiddels is er een nieuwe donatiedoos geplaatst. De oude box was namelijk helemaal verscheurd. ,,We hebben meteen de volgende dag een nieuwe collectebox van de Make A Wish-foundation gekregen. We willen nu een nieuwe actie verzinnen waarmee we het gestolen geld terug kunnen verdienen.”