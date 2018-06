Dalfijn eervol tweede op Nationale Haringpartij

Dalfser houtbe­drijf Foreco viert lustrum met buitenland­se trips

19 juni Foreco Houtproducten trekt ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan met de medewerkers Europa in. Het bedrijf in de bossen van Hessum en Rechteren dat in 1983 ontstond uit de Heidemaatschappij, begon met twintig medewerkers maar telt er nu dik honderd. Ter gelegenheid van het zevende lustrum mogen ze mee op reis naar buitenlandse relaties, vertelt directeur Peter Swager.