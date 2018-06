Dalfsen alert op bestrijding eikenprocessierups

Video Nieuw viaduct N348 bij Lemeler­veld succesvol geplaatst

16 juni Het nieuwe viaduct onder de N348 door nabij Lemelerveld is zaterdagochtend met succes geplaatst. Het viaduct is in de plaats gekomen van de gevaarlijke oversteek bij restaurant De Lantaren, waarbij de Oude Twentseweg kruist met de provinciale weg.