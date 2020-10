Dalfsen beknibbelt waar het kan om uit de rode cijfers te komen

Vrouw en kinderen staan bij Derk uit Dalfsen voorop, maar daarna komt de vakbond, al 70 jaar (!) lang

4 oktober Als 19-jarige jongen sloot Derk Bosscher uit Dalfsen zich aan bij vakbond CNV. Nu is hij 70 jaar lid en zo'n lange verbintenis, dat haalt slechts een handjevol leden. De voormalige werknemer van de plaatselijke kaasfabriek is vervuld met trots, en toch bescheiden. ,,Als je van het goede overtuigd bent is het niet moeilijk om iets vol te houden.”