Dalfsen bezorgt rijbewijzen en paspoorten aan huis

Bur­ger­ini­ti­a­tief voor coffeeshop in Dalfsen

25 september De gemeenteraad van Dalfsen bespreekt over niet al te lange tijd het voorstel van initiatiefnemer Vincent Oosterveen om een coffeeshop in de gemeente te openen. De gemeenteraad stelde gisteravond unaniem vast dat diens burgerinitiatief rechtsgeldig is en dat zijn verzoek dus in elk geval besproken moet worden.