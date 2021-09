Dalfsen bezuinigt op kindregeling: minder geld voor schoolreisjes en sportdeelname

Theater Hardenberg gaat hoopvol nieuwe seizoen in: ‘300 stoelen niet ideaal, maar wel werkbaar’

19 augustus ,,Natuurlijk willen we graag een volle bak kunnen draaien, maar voorlopig mikken we op voorstellingen voor 300 bezoekers. Dat is niet ideaal, maar wel werkbaar.’’ Directeur Jan Maarten Veurink hoopt dat ‘zijn’ theater De Voorveghter in Hardenberg alle 85 geplande voorstellingen voor het nieuwe seizoen kan voorschotelen aan de gasten.