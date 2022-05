Dalfsen breidt wethoudersploeg uit, zelfde partijen in nieuwe coalitie

Lege opritten in regio Zwolle: deze SUV wordt massaal gestolen (en je merkt er niets van)

Huilende mensen aan de balie, Toyota-dealers in de regio Zwolle maken het de laatste tijd veel mee. Het dievengilde trekt door de regio en heeft het voorzien op ’s werelds populairste SUV, de Toyota RAV4. In een paar weken tijd zijn de auto’s gestolen in onder andere Vollenhove, Dalfsen, Nieuwleusen, Paasloo en Emmeloord. ,,Er is veel vraag vanuit Afrika en Oost-Europa.’’

