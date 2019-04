Dalfsen brengt Heidepark opnieuw naar voren als locatie voor JOP Lemelerveld

De gemeenteraad van Dalfsen mag volgende maand zelf kiezen welke van vooralsnog drie locaties het voor een jongerenontmoetingsplek (JOP) in Lemelerveld voor ogen heeft. Een variantenonderzoek naar de verschillende plekken voor een dergelijke hanglocatie is inmiddels afgerond. Eén locatie lijkt op voorhand onhaalbaar: het Kroonplein.

Jongeren in Lemelerveld zijn zelf al jaren bezig met de komst van een eigen JOP in het dorp. Ze maakten tekeningen, schreven brieven aan de politiek, hielden enquêtes onder de jeugd en gingen met buurtbewoners van een eventuele hangplek in gesprek. Niettemin is er nog altijd geen JOP, en de in eerste instantie door het college van burgemeester en wethouders bedachte locatie bij sportpark Heidepark werd na protesten van vooral de verenigingen keihard afgeschoten. En in een verder variantenonderzoek hoefde die plek dan ook niet meegenomen te worden, zei raadslid Inge Haarman van Gemeentebelangen in december, omdat dat 'toch zonde van het geld zou zijn.’

Tóch Heidepark

Nu, over enkele weken licht het college het onderzoek in een commissievergadering toe, blijkt toch ook het sportpark meegenomen in een soort haalbaarheidsonderzoek. Net als de locatie op de hoek van de Hoenderweg en de Vilstersedijk en op het Kroonplein. Die laatste locatie in het hart van het dorp scoort op vrijwel alle punten negatief. Zo zien jongeren zo'n centrumplek niet zitten, omdat ze verwachten dat ze dan snel als overlastgevend worden gezien. Geluidsoverlast speelt daarbij ook een rol, en ook het jongerenwerk en de politie zien het Kroonplein niet zitten. Gesprekken met omwonenden zijn dan verder ook maar niet gevoerd.

Geluid via water

De hoek van de Hoenderweg en de Vilstersedijk komt beter uit de bus. De jongeren, een groep van zo'n vijftien jongens en meisjes, zien een dergelijke locatie voor een overkapte staalconstructie zoals die ook in Dalfsen staat op zich wel zitten. Het is met een afstand van 350 meter dichtbij het centrum, maar toch ook enigszins buitenaf zodat de jongeren en vorm van privacy hebben. Maar, net als bij het sportpark, is ook hier de buurt mordicus tegen. De locatie ligt bovendien dichtbij een waterpartij, wat eventuele geluidshinder zal vergroten.

Derde variant

En dan blijft de derde locatie bij het Heidepark, die van de politiek niet onderzocht hoefde te worden, nog over. Geluidsoverlast valt er nauwelijks te verwachten, de jeugd ziet het zelf zitten, de politie is voorstander en het gemeentebestuur constateert dat omwonenden niet al teveel problemen met een JOP hebben. Alleen de sportverenigingen blijven tegenstander, omdat ze bang zijn voor eventueel vandalisme en vernielingen op het Heidepark. Waarom het college toch de derde variant en afgeschoten voorkeurslocatie heeft vergeleken met de twee in haar ogen minder opties, is onduidelijk. Het laatste woord is in ieder geval aan de gemeenteraad, die geacht wordt een van de locaties aan te wijzen voor verdere uitwerking.

Geen JOP