Dalfsen, een van ‘veiligste gemeenten’, ziet ineens opleving in aantal woninginbraken

Dalfsen verlaagt mantelzorg­waar­de­ring voor jeugd, maximaal 200 euro per huishouden

11:00 Huishoudens waarin meerdere gezinsleden mantelzorg verlenen krijgen voortaan niet meer onbeperkt een bedrag als mantelzorgwaardering. De gemeente prijst de inzet van de mantelzorgers nog steeds, maar besloot na een evaluatie wel om de regeling aan te passen. ,,Sommige huishoudens waarin meerdere gezinsleden mantelzorg verleenden ontvingen in totaal wel 500 euro. Met alle waardering voor die hulp, vonden we dat toch wat over de top. Daarom hebben we nu een maximum bedrag per adres ingesteld. Dat wordt nu 200 euro per huishouden’’, legt wethouder Jan Uitslag uit.