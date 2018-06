Dalfsen gaat dwangsommen illegale bewoning recreatiewoningen innen

Mensen die op 1 juli permanent wonen in een recreatiewoning in Dalfsen moeten vanaf die datum een dwangsom van 50.000 euro betalen. Op dit moment zijn er nog acht gevallen van permanente bewoning waar dit niet is toegestaan, meldt de gemeente Dalfsen.

Dalfsen telt een groot aantal recreatiewoningen, waarvan een aantal permanent bewoond mag worden. Uit onderzoek van de gemeente in 2014 bleek dat in totaal 75 woningen permanent werden bewoond, terwijl dit niet was toegestaan. In de afgelopen twee jaar is dit aantal sterk teruggebracht en nu zijn het er nog acht.

Zoektocht

Alle overtreders hebben in 2014 een zogenoemde last onder dwangsom opgelegd gekregen van de gemeente. Zij kregen tot 1 juli 2018 de tijd een nieuwe woning te vinden. Met alle gevallen heeft de gemeente gesprekken gevoerd om te informeren naar de stand van zaken en de voortgang van hun zoektocht. Per geval heeft de gemeente gekeken hoe deze mensen geholpen en ondersteund kunnen worden bij hun zoektocht naar een andere woning.

Isolement

Wethouder André Schuurman: ,,De meeste mensen kiezen er niet voor om in een recreatiewoning te gaan wonen. Vaak liggen daar vervelende situaties uit het verleden aan ten grondslag. Veel mensen zitten in een sociaal isolement wat al jaren voortsleept. Deze mensen worden ondersteund vanuit onze eenheid Maatschappelijke Ondersteuning.”

Schuurman vervolgt: ,,Naast een aantal gevallen die hebben aangegeven niet te kunnen vertrekken aangezien zij in een financieel moeilijke situatie zitten, is er ook een aantal zeer schrijnende gevallen waar we verder mee in gesprek gaan. Deze schrijnende gevallen krijgen ondersteuning in hun zoektocht naar een andere woning.”

Legalisering

De ondersteuning kan uiteen lopen van het op orde krijgen van onder meer financiën, begeleiding en hulp bij psychisch/sociale problemen en ziekte. Uitgangspunt bij de recreatiewoningen blijft dat het gemeentebestuur de plicht heeft tot het handhaven van de bestemmingsplannen. Permanente bewoning is strijdig met het ruimtelijk beleid van de overheid, maar de gemeente zegt per geval ook rekening te willen houden met de sociaal-maatschappelijk aspecten.