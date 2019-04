Dalfsen gaat risico's Woonpas eerst verder onderzoeken

De Woonpas BV heeft Dalfsen en de Noord-Hollandse gemeente Bergen gevraagd mee te doen aan een praktijktest . Pas na de verkenning besluiten het college van B en W en de gemeenteraad of daadwerkelijke deelname aan de proef gewenst en haalbaar is.

Woninggebonden

De woninggebonden financiering van De Woonpas moet het voor woningeigenaren makkelijker maken duurzaamheidsmaatregelen door te voeren in de eigen woning. De financiering van maatregelen als het plaatsen van zonnepanelen is mogelijk door de besparing op de energiekosten. Dat bedrag wordt als een gemeentelijke belasting geïnd bij de deelnemende woningeigenaren. De aflossing loopt gelijk op met de levensduur van de genomen maatregelen. De investering is gekoppeld aan de woning en niet aan de persoon omdat het doorgaans om grotere investeringen gaat waarbij de terugverdientijd langer is dan de periode dat de bewoner in het huis blijft wonen.

Voorbeeldwoningen

In de verkenning wordt onder andere bekeken hoe de gemeentelijke belasting moet worden geïnd en welke belastingverordeningen daarvoor nodig zijn. Ook moeten enkele voorbeeldwoningen worden geselecteerd. ,,Het doel van de interne verkenning is het in beeld brengen van de impact en risico’s voor woningeigenaren en de gemeente zelf’’, legt wethouder André Schuurman uit. ,,Op basis van deze verkenning kunnen het college en de gemeenteraad een afweging maken of deelname aan de test gewenst en haalbaar is. Daarmee is het voor inwoners nog niet mogelijk om zich nu al aan te melden.”