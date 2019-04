Dalfsen heeft handen vol aan essentaksterfte

De gemeente Dalfsen heeft haar handen vol aan de essentaksterfte, waardoor de ene na de andere boom het loodje legt. Volgens wethouder Ruud van Leeuwen zijn er zeker 1.000 exemplaren onder de agressieve schimmelinfectie bezweken, en moeten er nog een heleboel gerooid worden. Niettemin is de gemeente druk bezig met de herplant van bomen. Voornamelijk andere soorten, zegt de wethouder. ,,Daarmee hopen we ook de biodiversiteit te vergroten en insecten meer kansen te geven.”

De essentaksterfte slaat om zich heen in deze regio, en een rijtje zieke bomen aan de Jan Heereweg en de Kuitermansweg in Nieuwleusen zijn ook ten dode opgeschreven. Van een kaalslag is vooralsnog geen sprake, en Dalfsen komt er gezien de aantallen van andere gebieden - Kuinderbos: tienduizenden bomen, Zwolle: duizenden essen - nog enigszins genadig vanaf. Waar zo'n ziekte dan vandaan komt kan zelfs Van Leeuwen met een achtergrond als bioloog niet precies zeggen. ,,Ik weet het niet, maar het kan ook komen doordat zaadgoed uit andere landen hier tot ontkieming komt. Eikels uit Frankrijk, die zitten toch genetisch iets anders in elkaar en zijn wellicht niet resistent voor bepaalde ziekten. Anders dan de Nederlandse eikels. Wellicht hebben we dat buitenlandse zaad zelf verspreid, en zijn we vanuit onwetendheid medeschuldig aan de sterfte. Overigens speelt de droogte van en de zomer van vorig jaar ook een rol. Daar hebben de bomen een enorme tik van gehad.”

Eikenprocessierups

Met de aanplant van nieuwe eiken is de wethouder overigens voorzichtig, omdat dan de zo vervelende eikenprocessierups ook graag een woordje meespreekt. Aan de andere kant, op een eik komen ook weer ‘ontzettend veel organismen af'. ,,Het is nu zo dat de ene es wel is aangetast door de schimmel, maar een andere es weer niet. Volgens mij is het dan een goede zaak om van de resistente bomen het zaad te winnen en te verspreiden. Worden bomen sterker van.”

Sapstroom