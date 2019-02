Dalfsen heeft het fijnste station van Nederland

Het landelijk gelegen station in het Vechtdal scoort daarmee samen met Sappemeer Oost en Schin op Geul het hoogst van alle stations in Nederland. Dalfsen scoorde in 2016 ook al hoog toen reizigersorganisatie ROVER onderzoek deed naar de meest gastvrije stations van Nederland.

Een groot deel van de stations in de regio gaat de komende jaren op de schop. Ook op de kleinere regionale stations kun je daardoor straks naar het toilet.

Meer dan tweehonderd stations in Nederland krijgen de komende jaren een opknapbeurt, maakte de NS donderdag bekend. Dat betekent onder meer dat straks ook kleinere stations in deze regio een toilet krijgen, zoals Mariënberg, Holten, Nunspeet en Ermelo. Ook bijvoorbeeld Kampen had nog geen stationstoilet, dat komt er in 2020 of 2021 wel. Deventer en Zutphen krijgen nieuwe toiletten. Op al die nieuwe toiletten kan je straks contactloos betalen.

Grote beurt

Veel andere stations in de regio krijgen een algehele upgrade, blijkt uit informatie van de NS. Apeldoorn, Zutphen, Raalte, Putten, Dalfsen en Ommen krijgen een grote beurt. Volgens de NS verbeteren ze hier de stations onder het mom van de pijlers lekkere koffie, beschut wachten, een schoon toilet en een watertappunt’. NS reserveert voor de opknapbeurten van de stations de komende vijf jaar landelijk € 65 miljoen.

Zwolle

De waardering voor de Nederlandse stations is stijgt. Gemiddeld gaf 76 procent van de ondervraagden stations een waardering van 7 of hoger. Vier jaar geleden lag dat nog op 64 procent. De NS mat de reizigerstevredenheid over in totaal meer dan 80.000 reizigers. In de regio scoort ook Zwolle goed bij de reiziger; dit station hoort bij de twintig best gewaardeerde stations van Nederland. Station Zwolle werd de afgelopen jaren al ingrijpend verbouwd.