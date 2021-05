Dalfsen int dit jaar nog zelf geld voor camperplaatsen, maar wie gaat het volgend jaar doen?

Dalfsen wil meer windmolens en minder zonnepane­len, en dan vooral in lokaal eigendom

21 april De Dalfser raadsfracties willen in hun streven naar een aardgasvrije samenleving verder gaan dan het college van burgemeester en wethouders. Ze willen in de zogeheten Regionale Energie Strategie (RES) steviger inzetten op windenergie en minder op zonne-energie. Daarnaast mogen energie-opwekkende voorzieningen van hen best voor meer dan vijftig of zelfs voor honderd procent in lokaal eigendom zijn, om speculanten de wind uit de zeilen te nemen.